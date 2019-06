Eine mögliche Einigung im Grenzstreit zwischen den USA und Mexiko sowie die Hoffnung auf eine Lockerung der Geldpolitik seitens der US-Notenbank treiben am Freitag die Kurse auch in Frankfurt an. Der DAX dürfte angesichts der Kursgewinne an der Wall Street und in Asien mit einem Plus von rund 0,4 Prozent in den Tag starten. Am Nachmittag richtet sich der Fokus der Anleger dann auf die monatlichen Jobdaten in Amerika. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

