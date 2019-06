Die Alibaba (WKN: A117ME)-Aktie bleibt gegenwärtig ein durchaus heißes Eisen. Zwar konnte das Papier in diesem Jahr zunächst wieder einiges an Boden gutmachen und stieg im deutlich zweistelligen Prozentbereich. Allerdings gab die Aktie diese Kursgewinne innerhalb der vergangenen Wochen wieder ab. Die Gründe für diese Negativentwicklung in jüngerer Zeit sind eigentlich recht einfach erklärt: Zum einen belastet derzeit der Handelskonflikt, der vor allem viele chinesische Aktien mit sich in den Abgrund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...