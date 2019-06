Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Shell von 2740 auf 2840 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die hohen Erwartungen an seinen Investorentag habe der Ölkonzern voll erfüllt, schrieb Analyst Gordon Gray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet nun mit einem stetigen Dividendenwachstum und einer Reduzierung der Aktienanzahl, dank derer sich die Marktstimmung verbessern und mit der Zeit auch die Bewertung der Aktie steigen sollte. Zudem dürfte Shell mehr freie Mittel erwirtschaften - das höhere Kursziel resultiere aus seinen entsprechend angehobenen Schätzungen./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2019 / 12:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2019 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-06-07/09:03

ISIN: GB00B03MLX29