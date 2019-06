Viel Bewegung herrscht derzeit in der europäischen Medienlandschaft. So ist bei ProSiebenSat.1 seit Mai Italiens Mediaset mit 9,6% unter den Aktionären. Bei Axel Springer laufen derweil spannende Verhandlungen über eine Beteiligung des US-Finanzinvestors KKR. Und auch Frankreichs Vorzeigeunternehmen Vivendi baut seine Sparten von der Musikproduktion (Universal Music Group; UMG) über die Pay-TV-Aktivitäten (Canal+) bis hin zur Medienagentur (Havas) weiter aus.Vergangene Woche gaben die Franzosen bekannt, dass Canal+ den Wettbewerber M7 für gut 1 Mrd. Euro übernehmen wird. Ca. 3 Mio. Nutzer aus sieben neuen europäischen Ländern kommen hinzu, so dass die Eigenproduktionen und die Mediathek von mehr als 6 000 Filmen noch ...

