Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat auf ihrer gestrigen Sitzung wie erwartet weitere Details zu der ab September startenden neuen Serie langfristiger Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO III) beschlossen, so Christian Lips, Chefvolkswirt bei NORD/LB.So würden die Konditionen fast so vorteilhaft wie bei den TLTRO II ausfallen. Der Zins orientiere sich an dem jeweils gültigen Hauptrefinanzierungssatz zuzüglich eines Aufschlags in Höhe von 10 Basispunkten. Es bestehe jedoch die Möglichkeit einer Konditionenverbesserung bis zum Einlagesatz zuzüglich 10 Basispunkten. Wenig überraschend sei die Entscheidung gewesen, dass die Leitzinsen unangetastet bleiben würden. Der Hauptrefinanzierungssatz verharre bei 0,00%, der Satz für die Einlagefazilität bei -0,40% und der Zins für die Spitzenrefinanzierungsfazilität bei 0,25%. Ein Wechsel zu einem gestaffelten Einlagesatz sei wie erwartet nicht beschlossen worden. ...

