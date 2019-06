Dow Jones und DAX straucheln, China sowieso. Vollkommen unbeeindruckt davon powert sich Russlands Börse von Hoch zu Hoch. Egal wohin man blickt, russische Unternehmen legen eine rasante Entwicklung vor, trotzen den Sanktionen des Westens. Bleibt die Frage: Wie profitiert man als deutscher Anleger am besten von den rasanten Renditen, die jetzt in Russland winken? Ganz einfach! Der RTS, der russische Aktienindex, steht nicht im Verdacht, größte Aufmerksamkeit bei deutschen Anlegern zu genießen. DAX und Dow Jones, Hang Seng & Co laufen ihm diesbezüglich den Rang ab. Bei der Performance indes sieht das ganze dann vollkommen anders aus. Hier lässt das russische DAX-Pendant seine west- und östlichen Kontrahenten sprichwörtlich im Regen stehen. Allein 2019 hat der russische RTS knapp 20 Prozent an Wert gewonnen, ist damit der drittbeste Index weltweit. Thorsten Küfner und Maximilian Völkl zeigen Ihnen jetzt, wie Sie von dieser rasanten Entwicklung am stärksten profitieren können, unmittelbar und ohne übersteigerte Risiken eingehen zu müssen.

Den vollständigen Artikel lesen ...