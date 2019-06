Dr. Klaus Kleinfeld und Dr. Karl Biesinger mit großer Stimmmehrheit in den SNP Verwaltungsrat gewählt DGAP-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung Dr. Klaus Kleinfeld und Dr. Karl Biesinger mit großer Stimmmehrheit in den SNP Verwaltungsrat gewählt 07.06.2019 / 09:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SNP | Corporate News Dr. Klaus Kleinfeld und Dr. Karl Biesinger mit großer Stimmmehrheit in den SNP Verwaltungsrat gewählt - Aktionäre stimmen für neues genehmigtes Kapital in Höhe von bis zu rund 3,3 Mio. EUR - Sehr gute Auftragslage lässt umsatz- und ergebnisstarkes zweites Halbjahr 2019 erwarten Heidelberg, 7. Juni 2019 - Die Hauptversammlung der SNP Schneider-Neureither & Partner SE hat mit großer Stimmenmehrheit den Nachwahlen zum Verwaltungsrat zugestimmt und Dr. Klaus Kleinfeld sowie Dr. Karl Biesinger neu in das Gremium gewählt. Die Hauptversammlung am 6. Juni 2019 folgte zudem auch allen weiteren Beschlussvorschlägen und erteilte den geschäftsführenden Direktoren sowie den Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung. Im Nachgang zur Hauptversammlung wurde Dr. Klaus Kleinfeld zum stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt. Die Aktionäre stimmten u. a. auch für die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals von bis zu insgesamt 3.301.223 EUR. Der entsprechende Tagesordnungspunkt erhielt eine Zustimmungsquote von 78 Prozent. Die Ermächtigung wurde für den gesetzlich zulässigen Zeitraum von fünf Jahren erteilt. Hintergrund sind die zuletzt genehmigten Kapitalien aus den Jahren 2015 und 2017, die mehrheitlich zur Wachstumsfinanzierung genutzt wurden. Mit dem neuen genehmigten Kapital stellt das Unternehmen sicher, jederzeit in der Lage zu sein, die Eigenkapitalausstattung nach den sich ergebenden Erfordernissen und Möglichkeiten flexibel anzupassen und damit auch in Zukunft sowohl weiteres organisches als auch anorganisches Wachstum finanzieren zu können. Aufgrund der sehr guten Auftragslage im bisherigen Jahresverlauf erwartet das Management ein umsatz- und ergebnisstarkes zweites Halbjahr 2019. Die Präsentation der Hauptversammlung, die Abstimmungsergebnisse im Detail sowie weitere Dokumente zur HV sind unter https://www.snpgroup.com/de/hauptversammlung abrufbar. Über SNP Die SNP SE unterstützt Organisationen dabei, ihre Geschäftsmodelle anzupassen und neue Technologien zu nutzen. Software und Services der SNP vereinfachen es, betriebswirtschaftliche oder technische Änderungen in den Geschäftsanwendungen umzusetzen. CrystalBridge(R) und SNP Transformation Backbone(R) with SAP Landscape Transformation sind zusammen die weltweit führende Software Suite für Datentransformationen, die Änderungen in IT-Systemen automatisiert analysiert, umsetzt und nachverfolgt. Sie bieten dadurch klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig werden Zeitaufwand und Kosten bei Transformationsprojekten signifikant reduziert. Die SNP Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.300 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von rund 131 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. Die SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE). Weitere Informationen unter www.snpgroup.com Ansprechpartner Investor Relations: Marcel Wiskow Telefon: +49 6221 6425-637 Fax: +49 6221 6425-470 E-Mail: investor.relations@snp-ag.com 07.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SNP Schneider-Neureither & Partner SE Dossenheimer Landstraße 100 69121 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 6221 6425 637 Fax: +49 6221 6425 470 E-Mail: investor.relations@snpgroup.com Internet: www.snpgroup.com ISIN: DE0007203705 WKN: 720370 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 821225 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 821225 07.06.2019 ISIN DE0007203705 AXC0072 2019-06-07/09:20