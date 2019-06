Ciena ist Ausrüster für Telekomnetzwerke und präsentierte ein sehr gutes Ergebnis, aber keineswegs eine besondere Perspektive. Dennoch: Der Markt nahm die Ciena-Ergebnisse offenbar so auf, wie er die Tech-Szene insgesamt sehen will. In diesen Fällen läuft man nicht hinterher, aber: Auf diese Weise entspannt sich die Diskussion um die Tech-Szene in New York.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info