De Raj Group AG schließt strategische Allianz mit O&G Skills India Private Limited

Köln, 7. Juni 2019: Die De Raj Group AG (ISIN: DE000A2GSWR1, Wiener Börse) freut sich, die Vereinbarung über die strategische Allianz bekannt zu geben, die den Weg für eine Übernahme von O&G Skills India Private Limited ebnet. O&G Skills ist in der Personalbeschaffung und -besetzung für die Branchen Automotive, Fertigung, IT, Infrastruktur, Bau und Energie tätig. O&G Skills India Private Limited, ein professionelles Personalvermittlungs- und Rekrutierungsunternehmen mit umfassendem Leistungsspektrum, findet immer mehr Anklang, da die Energiewirtschaft sich neu erfindet und formt, um sich an die sich verändernde globale Landschaft anzupassen. Das flexible und agile projektbasierte Einstellungsmodell passt hervorragend zu den sich weiterentwickelnden Personalrichtlinien. Das Unternehmen arbeitet in den Bereichen Upstream, Midstream und Downstream und verfügt derzeit über eine Stärke von über 1.000 Mitarbeitern. Mit mehreren tausend Experten in der Datenbank und einem bewährten Mechanismus der aktiven Nachverfolgung filtert O&G seine Ressourcen nach mehreren Faktoren pro Kundenanforderung, um eine hervorragende Passform zu bieten. Auch die Präferenzen der Kandidaten wie Projektstandort und Vergütungspakete werden so abgestimmt, dass für den Kunden ein minimaler Aufwand und eine maximale Geschwindigkeit bei der Besetzung von offenen Stellen besteht. Als erfahrener Anbieter kann O&G Skills fundierte Beratung zu geltenden Gesetzen und Vorschriften, Einwanderungsanforderungen oder anderen Herausforderungen anbieten und gleichzeitig die Kundenbedürfnisse erfüllen. O&G Skills ist bestens gerüstet, um Kandidaten aus mehreren Ländern einzustellen oder sich auf ein bestimmtes Land zu beschränken. Das Rekrutierungsteam verfügt über umfassende Kenntnisse in allen Bereichen der Öl- und Gasindustrie, von der Planung und Konstruktion über die Fertigung und Konstruktion, die Installation und den Anschluss bis hin zur Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung. Dies führt zu einem sehr zufriedenen Kundenstamm. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die folgenden Unternehmenswebsites: https://www.thederajgroup.com https://www.oandgskills.com/ Über die De Raj Group: Die De Raj Group AG ist seit dem 8. Februar 2018 im Marktsegment "Standard Market Auction" des EU-regulierten Marktes (Amtlicher Handel) der Wiener Börse und seit dem 23. März 2018 auch im Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt/Main und auf XETRA der Deutsche Börse AG gelistet und handelbar. Die De Raj Group ist stark im Öl-& Gassektor sowie in der Energiegewinnung positioniert. Der Konzern besitzt und betreibt strategisch interessante Anlagen und Ausrüstungen in beiden Bereichen und verleast diese auf mittel-und langfristiger Basis. Im Energiebereich war der Konzern sowohl in der konventionellen Energiegewinnung als auch mit Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen ("KWK-Anlagen") aktiv. Der Konzern beginnt zurzeit international im Nahen Osten und im Asien-Pazifik-Raum zu expandieren. Die Konzernsparte Öl & Gas erbringt patentrechtlich geschützte, spezialisierte Leistungen, die das volle Spektrum der vorgelagerten Upstream-Öl-und -Gas-Lieferkette insbesondere in der südostasiatischen Region umfassen. Der Konzern besitzt ein diversifiziertes Portfolio an Anlagen in Form von Hubplattformen sowie Produktionsdeckausrüstung. Diese Hubplattformen können kurzfristig mit der entsprechenden Ausrüstung auf die individuellen Anforderungen der Kunden modifiziert werden. Die weitere Entwicklung von Offshore-Randfeldern als auch die Steigerung der Produktivität bereits ölfördernder Anlagen mit kostengünstigen Lösungen unterstützt die Ölgesellschaften in ihrem Streben nach schneller Monetarisierung ihrer Quellen. Für weitere Informationen: De Raj Group AG, Investor Relations, mailto: ir@thederajgroup.com 07.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 