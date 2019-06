Deutsche Bank setzt sich auf den Thron

Die Entwicklungen an den Kapitalmärkten haben im Mai zu einem Anstieg der Handelsaktivitäten bei strukturierten Wertpapieren an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt geführt. Dies teilte der Branchenverband DDV mit.

Die Börsenumsätze mit Zertifikaten und Hebelprodukten summierten sich laut DDV-Angaben auf 3,6 Mrd. Euro. Das Handelsvolumen bei Anlageprodukten betrug im Mai knapp 1,5 Mrd. Euro. Die Umsätze bei den Hebelprodukten lagen im Berichtszeitraum bei 2,1 Mrd. Euro.

