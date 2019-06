Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Renault nach der Absage der Fusion durch Fiat Chrysler von 73 auf 59 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der französische Autobauer habe nur noch wenige Optionen und derzeit offenbar kaum eine Chance, den japanischen Partner Nissan von einem für ihn günstigen Zusammenschluss zu überzeugen, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei gehen sie davon aus, dass bei den Franzosen und Japanern die Ergebnisse in diesem Jahr sinken werden. Die Experten senkten ihre Schätzungen bis 2020 - ausschlaggebend sei vor allem Nissans Gewinnwarnung. Eine Aufwertung der Aktie sei kaum möglich, auch weil das Kerngeschäft nicht gerade bestens laufe./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2019/ 05:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-06-07/09:31

ISIN: FR0000131906