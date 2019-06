Die Ölpreise waren in den vergangenen Wochen ordentlich unter Druck. Nun zeichnet sich eine Stabilisierung ab. Wir empfehlen weiterhin unsere Inliner, die nun von steigenden Kursen profitieren. Auf Brent - ST9T6K und ST9T6T sowie auf WTI ST9UD4 und ST9UD3. Für Trader empfehlen wir den Turbo-Bull GM9C2V von Goldman Sachs auf WTI. Der Mai war in Deutschland in diesem Jahr bislang der teuerste Monat zum Tanken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...