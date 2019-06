Rotkreuz (awp) - Die Handyladenkette Mobilezone hat grünes Licht des deutschen Kartellamts für den Kauf der SH Telekommunikation Deutschland GmbH erhalten. Es habe keine Auflagen für die Übernahme gegeben, teilte Mobilezone am Freitag in einem Communiqué mit. Die Vollzugshandlungen würden in den nächsten Tagen abgeschlossen. Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...