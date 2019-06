Hamburg (ots) - Presse-Picknick: am Donnerstag, den 13. Juni 2019, 11 Uhr, zwischen Kanzleramt und Reichstag, Spreebogenpark (östlich der Rampe)



Vor einem Jahr startete die Deutsche Wildtier Stiftung gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf das Projekt "Mehr Bienen für Berlin - Berlin blüht auf". Jetzt geht es zum Kanzleramt! Die artenarmen Flächen im Regierungsviertel sollen sich für Wildbienen in blühende Landschaften verwandeln. In Berlin-Mitte wachsen künftig Wiesen-Salbei, Hopfenklee und Natternkopf sowie 42 verschiedene regionale Blühpflanzenarten, um Wildbienen Nahrungsquellen zu bieten.



Dass das Projekt "Mehr Bienen für Berlin - Berlin blüht auf" erfolgreich ist, zeigen die Ergebnisse in drei Berliner Bezirken bereits ein Jahr nach dem Start der Aktion. Die vom Aussterben bedrohte "Östliche Zwergwollbiene" und die als stark gefährdet geltende "Östliche Felsenmauerbiene" finden beispielsweise auf den neu angelegten Projektflächen im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ein neues "Zuhause".



Bei einem Stück Bienenstich und einer Tasse Kaffee erfahren Sie, wie die Gestaltung der ausgewiesenen Flächen in Berlin-Mitte zu einem Paradies für Wildbienen werden soll. Außerdem ziehen wir nach einem Jahr des Projektes "Mehr Bienen für Berlin - Berlin blüht auf" eine Zwischenbilanz.



Es laden ein: Regine Günther, Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Hilmar Freiherr von Münchhausen, Geschäftsführer Deutsche Wildtier Stiftung Sabine Weißler, Bezirksstadträtin BA Mitte Clara Herrmann, Bezirksstadträtin BA Friedrichshain-Kreuzberg Oliver Schruoffeneger, Bezirksstadtrat BA Charlottenburg-Wilmersdorf



Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung: Manuel Pützstück, Wildbienenexperte der Deutschen Wildtier Stiftung Hamburg Christian Schmid-Egger, Wildbienenexperte der Deutschen Wildtier Stiftung in Berlin Annette Mangold-Zatti, Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz



