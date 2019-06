Tag der offenen Türe bei der Baader Bank zum vierten Mal erfolgreich zu Ende gegangen DGAP-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges Tag der offenen Türe bei der Baader Bank zum vierten Mal erfolgreich zu Ende gegangen 07.06.2019 / 10:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Presseinformation: Tag der offenen Türe bei der Baader Bank zum vierten Mal erfolgreich zu Ende gegangen Unterschleißheim, den 07.06.2019 Bereits zum vierten Mal öffnete die Baader Bank am gestrigen Donnerstag ihre Türen der Konzernzentrale in Unterschleißheim. Der Tag, der hauptsächlich für Vermögensverwalter und Fondsmanager konzipiert ist, wurde von rund 200 interessierten und potenziellen Kunden und Gästen besucht. "Viele unserer bestehenden Kunden und zahlreiche potenzielle Kunden haben ein sehr großes Interesse an unseren Dienstleistungen und am Branchenaustausch", resümiert Oliver Riedel, der für das Kundengeschäft der Baader Bank zuständige Vorstand. "Wir treffen mit dem angebotenen Programm den Nerv und die Bedürfnisse der Zeit in dieser für uns so wichtigen Kundengruppe", so Nico Baader, Vorstandsvorsitzender, über das überaus positive Besucherecho. Die Panels und Vorträge mit qualitativ hochwertigen Referenten drehten sich rund um das Thema Digitalisierung sowie um aktuelle Trends in der Finanzbranche, den Austausch um die Erfahrungen in B2B-Partnerschaften in der Online-Vermögensverwaltung und die Bedeutung von Aktienresearch und Konferenzen. Zudem präsentierten ausgewählte Vermögensverwalter und Fondsmanager ihre Produkte und Strategien. Erstmalig wurden in diesem Jahr auch Company Meetings angeboten, in denen Investoren und Unternehmen den Austausch zu ihren Strategien und Finanzkennzahlen suchen konnten. Eine hochkarätig besetzte Fachdiskussion zum volkswirtschaftlichen Ausblick, u.a. mit ntv-Moderator Markus Koch und Firmengründer Uto Baader, schloss den Tag ab. Auch im nächsten Jahr wird die Baader Bank dieses Eventformat als Kommunikationsplattform für ihre Kunden weiterführen. Für weitere Informationen und Medienanfragen: Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim, Deutschland Florian E. Schopf Managing Director Unternehmenssprecher Head of Group Strategy & Communication T +49 89 5150 1013 M +49 160 7188826 florian.schopf@baaderbank.de http://www.baaderbank.de Über die Baader Bank AG: Die Baader Bank ist die Bank zum Kapitalmarkt. Sie ermöglicht ihren Kunden den Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten und das Investieren in Finanzprodukte auf effektive, effiziente und sichere Weise. Durch das Nutzen neuester Entwicklungen der Bankenbranche generiert sie für ihre Kunden einen Mehrwert - bei Produkten, in den Prozessen, in der Technik. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und rund 425 Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Multi Asset Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv. Im Bereich Banking Services fungiert sie als führender Dienstleister für Fintechs und Robo-Advisors für alle Asset-Klassen als Bankplattform. Weitere Informationen finden Sie auch online: Unternehmenswebseite: www.baaderbank.de Twitter: https://twitter.com/Baader_Bank Linkedin: https://www.linkedin.com/company/98924/ Xing: https://www.xing.com/companies/baaderbankag'sc_o=da980_e Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCDJ7PGKWwtafrPSFDI3nmsQ 07.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Baader Bank AG Weihenstephaner Str. 4 85716 Unterschleißheim Deutschland Telefon: +49 89 5150 1013 Fax: +49 89 5150 1111 E-Mail: communications@baaderbank.de Internet: www.baaderbank.de ISIN: DE0005088108 WKN: 508810 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 821303 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 821303 07.06.2019 ISIN DE0005088108 AXC0085 2019-06-07/10:06