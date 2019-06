Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hat sich nach einer Berg- und Talfahrt per saldo gefestigt und bei 171,54 ein neues Kontrakthoch markiert, so die Analysten der Helaba.Die EZB-Entscheidungen hätten zunächst für eine Korrektur gesorgt, im späten Handel habe sich der Future aber wieder erholt. Zwar seien die Währungshüter sehr vorsichtig und der Zinsausblick (Forward Guidance) sei nach hinten angepasst worden, Hinweise auf eine mögliche Zinssenkung habe es aber nicht gegeben und die Konditionen für die neuen Langfristtender hätten sich etwas verschlechtert. Der seit Mitte April bestehende Aufwärtstrend sei intakt und dessen Linie verlaufe heute bei 170,08. Die Indikatoren im Tageschart seien nach wie vor gen Norden gerichtet. Eine erste Unterstützung liege bei 170,61/71. Darunter seien weitere Haltemarken in der Zone 170,09/23 zu finden. Die Trading-Range liege zwischen 170,70 und 171,60. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...