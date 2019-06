DEAG expandiert weiter durch Zukäufe. Nachdem das Berliner Entertainment-Unternehmen am Montag den Kauf der Mehrheit an dem Promoter C² CONCERTS bekannt gegeben hatte, kommt am heutigen Freitag die nächste Meldung: Man erwerbe 50,1 Prozent an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...