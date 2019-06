EMX Royalty kontrolliert Explorationsprojekte, besitzt Royalty-Abkommen und hält Beteiligungen an aussichtsreichen Bergbaugesellschaften. Dabei ist das Portfolio breit nach Regionen und Metallen gestreut.

Kupfer und Gold - zwei Metalle für zwei Szenarien

EMX Royalty (1,70 CAD/1,13 Euro; CA26873J1075) verfügt über ein diversifiziertes Portfolio an Explorationsgebieten. Dabei treiben die Kanadier die Projekte soweit voran, bis sie für andere Bergbaugesellschaften interessant werden. Gegen direkte Beteiligungen, Lizenzabgaben und Ansprüche auf Zahlungen bei Erreichen zuvor definierter Fortschritte der Exploration und/oder Genehmigungen werden die Projekte verkauft. Das besonders Interessante für Investoren ist dabei, dass die Kanadier sowohl Gold-, wie auch Kupfer- und Polymetall-Projekte halten und dies geografisch weit gestreut. Diese Diversifikation kann gerade in immer angespannteren Situationen der Weltwirtschaft wie heutzutage von großem Vorteil sein. Denn weltweit wächst der Schuldenberg immer höher, die Zentralbanken haben immer weniger Spielraum, um die Konjunktur zu stützen und in der politischen Szene werden autokratische Anwandlungen in vielen Ländern immer sichtbarer.

Notenbanken kaufen Gold

Dass die Lage auch in den Reihen der Notenbanken immer prekärer gesehen wird, zeigt, dass von China über Russland bis zur Türkei viele Zentralbanken Gold zukaufen, um ihre Währungsreserven zu diversifizieren. Denn der Glaube an den sicheren Hafen US-Dollar nimmt gerade bei den großen aufstrebenden Ländern China und Russland ab. Als Absicherung einen Teil Gold im Portfolio ...

Den vollständigen Artikel lesen ...