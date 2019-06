60% beträgt der Leihesatz p.a in Beyond Meat gerade. Mit anderen Worten auch - massiv viele Anleger sind short in der Aktie, jeder Insti glaubt beinahe, dass die Aktie viel zu teuer ist. Problem - dann fällt die Aktie meist erstmal nicht merklich. So schrieben wir am Dienstag. Dann kamen am Donnerstag Zahlen und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...