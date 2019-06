Die alten Terrakotta-Krieger besitzen auch etwas Modisches. In Xi'an, einer der alten Hauptstädte, wurde unter der Chang'an-Pagode im Ökologischen Bezirk Chanba eine Modenschau veranstaltet, die die Terrakotta-Krieger aus der Geschichte herausholte und mit Frische und Kraft erstrahlen ließ. Xu Xiaoping, ein berühmter Modedesigner in China, erklärte dass die Show von Terrakotta-Kriegern inspiriert wurde, wobei die Frisur der Models vom Haarschmuck der Terrakotta-Krieger herrühre. Tatsächlich waren die Terrakotta-Krieger nicht "aschfahl". Laut der Textforschung von Historikern besaßen diese Figuren mehr als ein Dutzend Pigmente, darunter Zinnoberrot, Rosa, Grün, Orange, Gelb und so weiter. Nach dem Aushub verloren sie durch Umweltveränderungen ihre ursprünglichen Farben. Wang Hongmin, der Leiter der Modenschau, sagte, dass die Modenschau unter der Chang'an-Pagode eine Wiederherstellung der "Originalfarben" der Terrakotta-Krieger sei.

As a great city that once glowed with brilliance in world history, Xi'an nowadays has become a green, modern, fashionable and open international ecological city with profound historical and cultural connotations. (Photo: Business Wire)