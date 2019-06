Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Gute US Vorgaben helfen dem Dax zum Handelsauftakt wieder über die 12.000 Punkte. Ein Belastungsfaktor aber sind die überraschend schwachen Exporte aus Deutschland. Dr. Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank Liechtenstein schaut entsprechend sorgenvoll nach vorn: In Zeiten von Handelskriegen ist das wirtschaftliche Risiko für die deutsche exportabhängige Wirtschaft besonders hoch. Noch aber hilft die Binnenwirtschaft - also Konsum und Bau. Ansonsten herrscht das Prinzip Hoffnung. Morgan Stanley ist skeptisch für die Geschäfte von Deutsche Wohnen: Das Risiko sei wieder gestiegen, dass sich die Politik in den deutschen Wohnungsmarkt einmische. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß