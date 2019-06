Die Wiener Börse hat am Freitag im Frühhandel etwas zugelegt. Der ATX notierte gegen 9.45 Uhr mit 2.929,06 Punkten und einem Plus von 0,59 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach positiven US-Vorgaben im Frühhandel etwas nach oben. Viele Marktteilnehmer dürften aber derzeit die am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarkdaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...