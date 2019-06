Was genau ist Innovation? Die Freude am Entdecken - dieses Privileg haben gemeinhin nur Kinder. Diese als Kreativität bezeichnete Freude versickert, je mehr die zarte Phantasie der Kinder mit der Erwachsenenwelt konfrontiert wird. Plötzlich zählen Noten, die den späteren beruflichen Erfolg und persönlichen Werdegang zementieren sollen.

Und die Kreativität? Meist bleibt sie auf der Strecke, wird verschüttet von den Mühen des Alltags. Allerdings stellen Erfinder, Forscher und Entwickler immer wieder unter Beweis, dass sich Kreativität durchaus bis weit ins Erwachsenenalter transferieren lässt, um in Produkten, Technologien und Dienstleistungen ihren Widerhall zu finden. Der productronica innovation award 2019 will die bislang noch schlummernde Energie der mit Disziplin gepaarten Kreativität in der Elektronikfertigung erneut befeuern.

Innovation lässt sich nicht auf ein einzelnes Produkt allein reduzieren. Vielmehr geht es darum, etwas Neues zu erschaffen, das toll ist und helfen, weitere Entwicklungen anzustoßen. Am plakativsten dürften da Hightech-Gadgets sein, die unser Leben verändern und idealerweise auch verbessern sollen. Wer die Zeit der meist 180 g schweren Vinyl-Platten und den unhandlichen Kassetten erlebt hat, dürfte dankbar auf die Knie gefallen sein, als mit der MP3-Technik Unmengen an Musik tragbar und transportierbar wurden. Spätestens mit dem iPhone wurde der Grundstein des mobilen Internets gelegt, wie wir es heute kennen.

Denn Steve Jobs interessierte sich weniger dafür, mit dem mobilen Gerät lediglich telefonieren zu können. Vielmehr erkannte er, dass sich in kompakter, handlicher und leichter Größe weitere Features unterbringen ließen - wie etwa Musik. Auf das System dahinter, also hinter einem schnöden Lauschknochen mit SMS-Technik, lag sein Hauptaugenmerk. Heute nennen wir das portable Gerät deshalb Smartphone und sind mit diesem via Kopfhörer (egal ob verkabelt oder kabellos mit Bluetooth) fest verwachsen. Diese Idee zog indes einen ganzen Rattenschwanz an Innovationen nach sich: Technikbegeisterte bei Google, die ein Cloud-Computing konzipierten, Entwickler für Netzwerklösungen, die für das notwendige schnelle Datennetz sorgten, unabhängige App-Entwickler und schließlich die Musik- und Filmbranche, die auf den Zug aufsprangen, machen unser heutiges Mobilo zum unentbehrlichen Alltagsgut Nummer 1. Ohne dieses handliche Etwas sind wir zugegebenermaßen kaum noch lebensfähig.

Erfolgreich auf der Suche nach Neuem

Zweifelsohne treibt der Wunsch nach Innovation die Wirtschaft und Wissenschaft an. Welche Innovationen brauchen wir - und welche nicht? Und was ist die treibende Kraft, immer wieder neue Ideen zu entwickeln? Geht es nach Wikipedia, dann bedeutet Innovation wörtlich aus dem lateinischen "innovatio" übersetzt, so viel wie "Neuerung" ...

