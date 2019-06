München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Als erfahrener Kreativer darf Feico Derschow im "Festival der Liebe"-Podcast nicht fehlen.



Der holländische Australier ist wie kein anderer ein Genießer der Gegenwart, die er auf seinem beeindruckendem Lebensweg durch allerlei Abenteuer und viele Ortswechsel zu schätzen gelernt hat.



Der Visionär und Schönermacher ist zu Recht seit Dekaden im Dienst, was ihn zu einer wahren Werbelegende macht. Mit seinen kreativen Geistesblitzen beflügelt er sich selbst, die gesamte Kreativbranche und ebenso alle Zuhörer für immer.



Unbedingt reinhören in die neue Podcastfolge von Festival der Liebe. Auf Spotify, iTunes oder Soundcloud: www.soundcloud.com/festival_der_liebe



OTS: Tele 5 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/43455 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_43455.rss2



Pressekontakt:



TELE 5 Kommunikation Alina Hülsken Manager Kommunikation Tel.: +49 (89) 649568 - 189 alina.huelsken@tele5.de



Für Fotoanfragen:



TELE 5 Fotoredaktion Judith Hämmelmann Tel.: +49 (89) 649568 - 182 judith.haemmelmann@tele5.de



Informationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sie auch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.de