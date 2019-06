Wenn man sich die Kursentwicklung manch einer Aktie anschaut, kann man schon mal den Glauben an die Menschheit verlieren. Eine Aktie, bei der dies in der Vergangenheit bei mir der Fall war, ist sicherlich das Papier von Pantaflix (WKN: A12UPJ). Denn diese Aktie wurde als "neue, deutsche Netflix" gehyped, was absoluter Blödsinn war. Das Schlimme daran war nur, dass das eigentlich jeder ganz einfach hätte erkennen können, ich denke sogar müssen. Warum?

Nun, schauen wir uns mal andere deutsche Netflix-Konkurrenten an. Damit meine ich jetzt gar nicht mal neue Anbieter wie TVnow von RTL, sondern wirklich schon länger existierende wie bspw. Maxdome. So wurde Maxdome schon im August 2006 gegründet und zunächst von United Internet und ProSiebenSat.1 Media gemeinsam weiter entwickelt, ehe der TV-Konzern dann 2011 die volle Kontrolle übernahm.

Obwohl Maxdome mit dem Mutterkonzern ProSiebenSat.1 Media einen DAX-Konzern im Rücken hatte und bis heute hat, bekommt man jedoch gegen die US-Konkurrenten Amazon.com (mit Prime Video) sowie Netflix kein Bein auf den Boden. Wie aber soll ein kleines Startup wie Pantaflix, dass sich zudem mit seinem Angebot sehr spezialisiert hat, dann gegen diese Giganten im Wettbewerb bestehen?

Wurde die Aktie durch geschicktes Marketing in luftige Höhen "gepusht"?

Trotzdem ließen sich viele deutsche (Klein)Anleger von der Story einer "deutschen Netflix" begeistern. Natürlich wurde diese Phantasie vom Management des Unternehmens befeuert. Hier stellt sich mir dann auch die Frage nach der Verantwortung. Einerseits kann ich nachvollziehen, dass kein Vorstand sein eigenes Unternehmen schlechter darstellen möchte als es ist. Aber andererseits sollten die Versprechungen dann auch nicht allzu ...

