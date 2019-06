Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen erwartungsgemäß nicht verändert, so die Analysten der Helaba.Der Hauptrefinanzierungssatz stehe unverändert bei 0,0% und der Einlagensatz bei -0,40%. Allerdings habe es eine Anpassung bei der Forward Guidance gegeben. Nun gehe der EZB-Rat davon aus, dass die Zinsen über das erste Halbjahr 2020 hinaus und in jedem Fall so lange wie erforderlich auf dem aktuellen Niveau bleiben würden. Die neuen Langfristtender seien etwas weniger attraktiv als bislang. Präsident Draghi habe auf Konjunkturrisiken hingewiesen - vor allem im Zusammenhang mit den politischen Unwägbarkeiten. Insgesamt würden die Zinserwartungen gedämpft bleiben, die Inflationserwartungen seien weiter gesunken und die Renditen lägen auf extrem niedrigen Niveaus. ...

