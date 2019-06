Hannover (www.aktiencheck.de) - Die EZB-Entscheidung hat die Stimmung am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -0,23%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,88%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -0,44%) am Donnerstag etwas eingetrübt, so die Analysten der Nord LB. Die Sorge vor einem Verbot von Mietsteigerungen in Berlin habe beim Immobilienkonzern Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) für lange Gesichter gesorgt; die Aktie sei am DAX-Ende um 4,67% abgerutscht. ...

