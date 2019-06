Geldanlage und Diversifikation: Wer hat Ideen?

Bei der Geldanlage stellt sich oftmals die Frage: was machen wir mit angespartem Geld, wo investieren und wie streuen wir?

Eine allgemeingültige Formel hierzu gibt es sicherlich nicht. Zu unterschiedlich sind die Ansprüche, Zielsetzungen und Bedürfnisse des Einzelnen beim Thema Geld/ Geldanlage, insbesondere bei Punkten wie Sicherheit, Risikofreude, Zugriffsmöglichkeit, persönlichen Vorlieben und Interessen.

Wer voll geschäftsfähig ist, darf selbst entscheiden und Entwicklungen einschätzen. Die Gedanken sind frei. Ich wüsste, was ich für mich Stand heute mit sagen wir 40.000 Euro machen würde, wenn mir ein edler Samariter diesen Geldbetrag einfach so auf mein Konto buchen würde. Die "Unterbringung" des Geldsegens würde bei mir in etwa so aussehen:

Cash: 5.000 zum Verbleib auf einem Tagesgeldkonto, 5.000 in Banknoten Fremdwährung CHF, USD

Edelmetalle: 8.000 in physisches Gold und Silber (Barren), 2.000 in gehebelte Zertifikate (Calls)

Kurz-Mittelfristig: 5.000 in Anleihen sehr guter Bonität und nicht zu langer Laufzeit

Längerfristig: 5.000 verteilt auf Short-ETF Dax, Cannabis-Fonds, Technologie-Fonds

Spekulation: 3.000 für (Dax)Trading, 5.000 Pennystock-Aktien aus dem Rohstoffbereich

Sonstiges: 1.000 als Starterposition am P2P Markt, 1.000 in Kryptowährungen

Alles eine Sache der Annahmen und Wahrscheinlichkeiten sowie der Frage: wohin werden die Preise laufen, wie hoch ist die eventuelle Gewinnspanne. Wenn Gold und Silber wieder auf Stände von 2011 steigen würde, dann wären das schöne Gewinne. Gold konnte man nun einige Zeit lang unter 1.300 USD kaufen, solange der Ausbruch noch nicht erfolgt ist und der Run auf vollen Touren läuft. Das Chartbild zeigt: der Goldpreis lief die letzten Jahre seitwärts und die 1.000 USD-Marke hat gehalten. Die letzten Tage hat der Goldpreis wieder angezogen und notiert aktuell um die 1.330 USD. Der Silberpreis lief damals ebenfalls stramm nach oben und notierte zeitweise über 40 USD. Momentan ist Silber zu haben für unter 15 USD. Wie ist die Lage derzeit eher einzuschätzen: dass die Edelmetallpreise steigen z.B. aufgrund von Nachrichten aus Welt und Wirtschaft oder fallen?

Den vollständigen Artikel lesen ...