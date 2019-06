Düsseldorf (ots) - Nur vier von zehn Deutschen fragen ihren Arbeitgeber regelmäßig nach einer Gehaltserhöhung. Die Mehrheit verzichtet darauf. Das zeigt die neue StepStone Studie "Gehaltsverhandlungen in Deutschland", an der rund 11.000 Fach- und Führungskräfte teilgenommen haben. Die Ergebnisse zeigen auch: Es lohnt sich, das Gehaltsgespräch zu suchen. 57 Prozent der befragten Arbeitnehmer haben in ihrer aktuellen Anstellung schon mindestens einmal eine Gehaltserhöhung erhalten. Der häufigste Grund dafür: Sie hatten die Gehaltserhöhung zuvor aktiv eingefordert. Die meisten (58 Prozent) argumentierten mit guten Leistungen.



Fachkräfte scheuen das Gehaltsgespräch



Die StepStone Studie macht deutlich, dass das Thema Gehalt immer noch ein Tabu ist. Jeder zweite Arbeitnehmer in Deutschland fühlt sich unwohl dabei, mehr Gehalt zu verlangen - Frauen etwas häufiger als Männer. 34 Prozent der Befragten begründen das damit, dass sie ungern über Geld reden. Fast jeder Dritte (31 Prozent) hat Sorge, seine Beziehung zum Vorgesetzten zu schädigen. Etwa ebenso viele sind der Meinung, dass Forderungen nach mehr Gehalt bei ihrem Arbeitgeber nicht gern gesehen sind. 21 Prozent sind unsicher, ob sie die Voraussetzungen für eine Gehaltserhöhung mitbringen. "Arbeitnehmer sollten dem Vorgesetzten verdeutlichen, welchen Mehrwert sie dem Unternehmen bringen", sagt André Schaefer, Gehaltsexperte bei StepStone. "Wer klar aufzeigen kann, mit welchen Projekten er den Erfolg der Abteilung unmittelbar beeinflusst und dabei noch realistische Forderungen stellt, hat gute Chancen auf eine Gehaltserhöhung."



Fachkräfte wollen mehr verdienen



Etwa 60 Prozent der Fachkräfte verhandeln ihr Gehalt nicht regelmäßig. Dabei wollen zwei Drittel mehr verdienen, als es aktuell der Fall ist und haben ein konkretes Zielgehalt für ihre Karriere im Sinn. An Selbstbewusstsein mangelt es ihnen ebenfalls nicht: 95 Prozent der Befragten beurteilen ihre Leistung im Job als eher stark oder sehr stark.



"In vielen Branchen werden qualifizierte Mitarbeiter händeringend gesucht - entsprechend selbstbewusst können gut ausgebildete Arbeitnehmer ihre Gehaltsvorstellungen heute formulieren", sagt Schaefer. "Letztlich ist das Gehalt aber nur einer von vielen Faktoren, die für die Jobzufriedenheit entscheidend sind. Wichtig sind vor allem auch vielfältige Aufgabenbereiche, gute Entwicklungsmöglichkeiten und eine Unternehmenskultur, in der sie sich wohlfühlen."



Über die Studie "Gehaltsverhandlung in Deutschland"



In der Studie untersuchte die Online-Jobplattform StepStone, wie Fach- und Führungskräfte in Deutschland ihr Gehalt verhandeln. Für die Analyse hat StepStone im Januar 2019 eine Online-Befragung unter insgesamt rund 11.000 Fach- und Führungskräften in Deutschland durchgeführt, darunter waren rund 9.000 Fachkräfte ohne Personalverantwortung und rund 2.000 Führungskräfte.



