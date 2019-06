Pressemitteilung der DEAG Deutsche Entertainment AG:

- Joint Venture mit dem globalen Marktführer für Elektro Musik, der LiveStyle, Inc. in Los Angeles, eröffnet europaweite Wachstumsmöglichkeiten

- Internationale Expansion für die übernommenen Marken wie Nature One, Mayday, und vielen anderen

- Zusätzliches Potential für das Ticketing-Geschäft

Die im Prime Standard notierte DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), Berlin, ISIN: DE000A0Z23G6, Ticker: ERMK, gibt heute bekannt, dass sie sich mehrheitlich in Höhe von 50,1% an der I-Motion GmbH, der deutschen operativen Gesellschaft der LiveStyle, Inc., USA, beteiligt.

I-Motion ist seit über 25 Jahren erfolgreich als Veranstalter von Elektro-Musik-Events tätig. Mit langjährig etablierten und profitablen Formaten wie "Mayday" (seit 1991), "Nature One" (seit 1995), "Ruhr in Love" (seit 2003) ist I-Motion im Markt erfolgreich. Alleine diese Events verzeichnen insgesamt mehr als 2,5 Millionen Besucher. 2018 hat I-Motion zudem "Nature One", das größte Rave-Event Deutschlands und eines der größten europäischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...