Das Papier von Beyond Meat steht an der Heimatbörse in New York vorbörslich mit gut 25 Prozent im Plus. Gestern schloss die Aktie den Handel bei 99,50 US-Dollar. Derzeit zeigt die Nasdaq, unter dem Ticker BYND, 124 US-Dollar. Hintergrund für den massiven Kursauftrieb ist der erste Quartalsbericht. Beyond Meat hat die Erwartungen der Analysten übertroffen und prognostiziert, dass sich der Umsatz 2019 ...

