Anmoderationsvorschlag: Fliegen Sie dieses Jahr auch in den Urlaub? Vom Flughafen Frankfurt aus geht es per Direktflug zu über 300 Reisezielen. Mit jährlich knapp 70 Millionen Fluggästen ist der Airport in Frankfurt das größte internationale Luftverkehrsdrehkreuz in Deutschland. Flughafenbetreiber Fraport baut bereits an einem dritten Terminal - bis das aber fertig ist, kann es vor allem in den Sommermonaten in den beiden bestehenden Terminals ziemlich eng werden und man muss mit Wartezeiten an den Schaltern und Kontrollstellen rechnen. Mit der richtigen Vorbereitung kann aber jeder dazu beitragen, dass sich die Wartezeiten in Grenzen halten und man entspannt in den Urlaub starten kann. Oliver Heinze.



Sprecher: Bis zu 240.000 Passagiere pro Tag - am Frankfurter Flughafen wird es in den Sommermonaten ganz schön voll. Trotz zusätzlichem Personal kann es dann am Check-In oder bei der Gepäckabgabe zu Wartezeiten kommen.



O-Ton 1 (Martina Pfeffer, 24 Sek.): "Deshalb empfehlen wir, dass Passagiere mindestens 2,5 Stunden vor Abflug am Flughafen eintreffen. Wenn Sie mit dem Pkw zum Flughafen fahren möchten, dann ist es sehr hilfreich, im Voraus einen Parkplatz online zu buchen. Wenn Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, ist das natürlich einfacher, weil der Flughafen Frankfurt grundsätzlich gut an das öffentliche Verkehrsmittel angebunden ist."



Sprecher: So Martina Pfeffer vom Frankfurter Flughafen. Damit es am Tag der Abreise schneller geht, sollte man schon im Vorfeld die Gepäckvorschriften seiner Airline beachten.



O-Ton 2 (Martina Pfeffer, 19 Sek.): "Das ist bei vielen Airlines sehr, sehr unterschiedlich, und man sollte sich auch unbedingt darüber informieren, welche Dinge im Handgepäck mitgeführt werden dürfen, wie zum Beispiel Streichhölzer, Akkus, E-Zigaretten und Powerbanks. Und ansonsten darf man natürlich keine gefährlichen Gegenstände im Handgepäck transportieren."



Sprecher: Flüssigkeiten gehören in durchsichtige, wiederverschließbare Beutel.



O-Ton 3 (Martina Pfeffer, 29 Sek.): "Insgesamt kann jeder Passagier nur einen solchen Beutel mitnehmen mit maximal 1 Liter Flüssigkeit und die Einzelmenge darf 100 Milliliter nicht überschreiten. Was noch hinzu kommt, sind besondere Medikamente, die man unbedingt auch an Board benötigt und Baby-Nahrung, die muss aber auch separat vorgelegt werden. Insgesamt empfehlen wir grundsätzlich, das Handgepäck auf das absolut Nötigste zu reduzieren und nur das mitzunehmen, was man tatsächlich während des Fluges an Bord braucht."



Sprecher: Einchecken kann man übrigens auch online. So umgeht man nicht nur Wartezeiten, sondern kann sich direkt seinen Wunsch-Sitzplatz reservieren. Man kann aber auch einen Check-In- oder Gepäckaufgabe-Automaten nutzen.



O-Ton 4 (Martina Pfeffer, 22 Sek.): "Und wir empfehlen immer, sich dann gleich möglichst zügig zur Sicherheitskontrolle zu begeben, damit man rechtzeitig im Transit-Bereich ankommt. Sie können sich unsere kostenlose App runterladen. Die hilft Ihnen unter anderem auch bei der Navigation im Terminal und bei der Suche nach Restaurants oder Läden, die Sie besonders interessieren."



Abmoderationsvorschlag: Und wenn Sie dann alle Kontrollen durchlaufen haben, können Sie sich im sogenannten Transitbereich die Zeit vertreiben. Auf die etwas jüngere Generation warten Spielplätze oder die Gaming und Movie World. Wer entspannen will, kann in einen der Yoga-Räume gehen, einen Raum der Stille oder die Ruhezonen nutzen. Und natürlich gibt's viele Möglichkeiten zum Shoppen und Essen. Mehr Infos und Details zur optimalen Reisevorbereitung gibt's unter frankfurt-airport.com, in der kostenlosen FRA App und bei den Reisebüros und Reiseveranstaltern.



