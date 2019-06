Als die Aktien von Uber Technologies (WKN:A2PHHG) und Lyft (WKN:A2PE38) Mitte Mai gegen den Trend des Marktes steigen konnten, konnte es einem so vorkommen, als ob die beiden Konkurrenten da in friedlicher Eintracht nebeneinander herrollen. Da der S&P 500 dann aber wieder leicht absuppte, durfte man gespannt sein, ob sich der Aufwärtstrend noch einmal wiederholen konnte. Die Lyft-Aktien legten in der Woche mit einem Plus von 6,2 % in der Woche deutlich zu. Nach einem Rückgang in fünf der ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...