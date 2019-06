Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) verzaubert Börsianer mit grandiosen Wachstumszahlen. Der Umsatz wurde von Januar bis März jahresübergreifend von 12,8 auf 40,2 Millionen US-Dollar gesteigert, ein Anstieg von +215%. Vorbörslich zieht die Aktie um +18,08% an auf 117,49 US-Dollar. Anleger, die auf einen Rücksetzer hoffen, werden enttäuscht.

Beyond Meat verteuert seinen Marktwert damit auf mehr als 7 Milliarden US-Dollar. Zum ersten Mal berichtete das US-Startup gestern Abend als börsennotiertes Unternehmen seine vierteljährlichen Geschäftszahlen. Seit dem Sensations-IPO am 2. Mai steht ein Plus von +369,96% für die "BYND"-Aktie auf der Kurstafel. Und die Kursparty geht vielleicht erst los.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...