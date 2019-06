Linz (www.anleihencheck.de) - Die Wirtschaftsdaten für Tschechien zeichneten seit der letzten Woche weiterhin ein positives Konjunkturbild, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das Wirtschaftswachstum zeige sich mit +2,6% für das 1. Quartal 2019 und mit +2,5% für das 4. Quartal 2018 sehr stabil. Auch der Einzelhandelsumsatz und die Industrieproduktion hätten im April weiter zugelegt. Sollten auch die Löhne und die Inflation gestiegen sein, dann könnte der Leitzinssatz in Tschechien gleich bleiben oder von der Tschechischen Nationalbank sogar ein neuntes Mal angehoben werden. Und das trotz einer vorsichtigeren EZB und einer US-Notenbank, die vor einer ersten Zinssenkung stehe. Die Tschechische Krone habe deshalb in den letzten Tagen deutlich gegenüber dem Euro und dem US-Dollar an Stärke gewonnen. EUR/CZK sei von 25,86 auf 25,63 gesunken! Aussichten: Der EUR/CZK-Kurs könnte durch die CZK-Stärke noch bis 25,52 nachgeben. Aktuelle Bandbreite: 25,56 bis 25,76. (07.06.2019/alc/a/a) ...

