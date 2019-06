ZF stärkt seine Elektromobilitäts-Sparte: In Schweinfurt eröffnet der Konzern ein neues Gebäude für Verwaltung, Vertrieb sowie Forschung und Entwicklung. Zudem wird das Produktionsnetzwerk für Elektroantriebe um Standorte in Serbien und China erweitert. 520 Mitarbeiter werden künftig in dem neuen Gebäude in Schweinfurt arbeiten. Neben einem modernen Bürokonzept bietet es Platz für 16 Prüfstände und ...

