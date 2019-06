FRANKFURT (Dow Jones)--Stada hat von Glaxosmithkline ein Portfolio rezeptfreier Hautpflegemarken erworben, um damit vor allem das Geschäft in Europa zu stärken. Erworben werden fünf Hautpflegemarken sowie ein pädiatrisches Hustenmittel. Damit soll sowohl das Consumer-Health-Geschäft in Europa sowie in ausgewählten Märkten in Asien-Pazifik und Lateinamerika ausgebaut werden.

Der Generikahersteller aus Bad Vilbel will die Übernahme im August abschließen. Mit Ausnahme einiger weniger spezieller Produkte soll die gesamte Produktion der fünf Hautpflegeprodukte an die britische Stada-Tochter Thornton & Ross in Huddersfield übertragen werden.

"Damit stärkt Stada seine Position als bevorzugter Partner im europäischen Gesundheitsmarkt und nutzt die Chance, ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Health sowie Generika zu werden", sagte CEO Peter Goldschmidt.

Das Unternehmen bezahlt für das Portfolio laut Reuters einen hohen zweistelligen Millionen-Pfund-Betrag. Stada machte keine Angaben zum Preis.

Die Marken sind: die Pflegeserie Oilatum, Eurax - ein juckreizlindernde Creme -, Savlon Antiseptic Cream, Ceridal. Dazu gehören auch die britische Hustenmittelmarke Tixylix sowie Polytar - ein Schuppenshampoo auf Kohle-Teer-Basis. In Spanien und Portugal ist es unter dem Markennamen Tarmed bekannt. Polytar/Tarmed wird zur Behandlung der Kopfhaut einschließlich Psoriasis eingesetzt. Dies ergänzt das Stada-Portfolio mit den Marken Nizoral und Hedrin.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2019 05:42 ET (09:42 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.