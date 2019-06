Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Shop Apotheke auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Mit der aktuell vom Bundestag beschlossenen Reform zur Arzneimittelversorgung werde nun auch das elektronische Rezept in Deutschland eingeführt, schrieb Analyst Olivier Calvet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Relevant sei nun vor allem, wie schnell die Regelungen umgesetzt würden, denn dies dürfte die Entwicklung der Shop Apotheke ab 2020 wesentlich beeinflussen./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN NL0012044747

AXC0122 2019-06-07/12:15