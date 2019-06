Energiekontor AG veräußert Solarpark Zapel DGAP-News: Energiekontor AG / Schlagwort(e): Verkauf/Vertrag Energiekontor AG veräußert Solarpark Zapel 07.06.2019 / 12:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Projektverkauf des Bremer Projektierers - Leistung reicht umgerechnet für 1.700 Haushalte Die Energiekontor AG hat Anfang März einen Anteilskaufvertrag über 100% der Anteile am Solarpark Zapel mit dem dänischen Investor Clean Energy Invest ApS abgeschlossen. Neben zwei Windprojekten, ist dies der erste Solarpark, den Clean Energy Invest ApS von der Energiekontor erwirbt. In dieser Woche erfolgte nun die Eintragung der Transaktion ins Handelsregister. Der im Februar 2019 an das öffentliche Netz angeschlossene Solarpark Zapel befindet sich rund 15 km östlich von Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern). Die PV-Freiflächenanlage, bestehend aus 22.008 PV Modulen, hat eine Leistung von ca. 6,3 MWp und wird voraussichtlich durchschnittlich rund 6,4 Mio. Kilowattstunden p. a generieren. Diese Strommenge reicht rechnerisch aus, um den Bedarf von mehr als 1.700 Haushalten zu decken. Da die Genehmigung für diesen Solarpark im Februar 2017 erfolgte, wird der Strom zu den relativ attraktiven Bedingungen des damaligen Ausschreibungstermins vergütet. Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG, zeigt sich zufrieden: "Der Verkaufsprozess des Solarparks Zapel verlief reibungslos und wie geplant. Es ist absehbar, dass Solarparks für Energiekontor eine zunehmend wichtigere Rolle spielen werden, sowohl beim Projektverkauf als auch langfristig beim Eigenparkbestand. Solarenergie hat den Beweis erbracht, dass sie an vielen Standorten mit konventionellen Energieträgern mindestens mithalten kann und daher rechnen wir mit einer deutlichen Beschleunigung des nationalen und vor allem auch internationalen Ausbaus der Kapazitäten. Wir stehen vor einer Zeitenwende und Energiekontor strebt dabei eine wichtige Rolle an." "Energiekontor und uns verbindet das gemeinsame Ziel, den Ausbau der Erneuerbaren Energien voranzutreiben. Dieses Solarpark-Projekt hat erneut gezeigt, dass wir mit Energiekontor einen zuverlässigen Partner haben, der Projekte effizient realisiert und mit dem wir gerne zusammenarbeiten." ergänzt Martin Christensen, Partner der Clean Energy Invest ApS. Über die Energiekontor AG: Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen Windkraft: Dafür steht Energiekontor seit fast 30 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Windparks im In- und Ausland und wurde 2010 um den Bereich Solarenergie erweitert. Darüber hinaus betreibt Energiekontor Wind- und Solarparks mit einer Nennleistung von knapp 280 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich möchte die Energiekontor AG eine Pionierrolle einnehmen und in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren. Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Bernau bei Berlin und Potsdam. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England (Leeds), Schottland (Glasgow), Portugal (Lissabon), den USA (Austin/Texas und Rapid City/South Dakota) und Frankreich (Toulouse, Rouen) vertreten. Die stolze Bilanz seit Firmengründung: 122 realisierte Windparks und sieben Solarparks mit einer Gesamtleistung von ca. 1 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von mehr als EUR 1,6 Mrd. Das Unternehmen ging am 25. Mai 2000 an die Börse. Die Aktie der Energiekontor AG (WKN 531350 / ISIN DE0005313506) ist im General Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden. 