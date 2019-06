Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes globales Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe, gab heute bekannt, dass Rishad Premji, Chief Strategy Officer und Vorstandsmitglied, die Rolle des Executive Chairman des Unternehmens übernehmen wird.

Azim Premji, einer der Pioniere der indischen Technologiebranche und Gründer von Wipro Limited, wird nach Beendigung seiner laufenden Amtszeit am 30. Juli 2019 vom Amt des Executive Chairman zurücktreten, nachdem er das Unternehmen 53 Jahre lang geleitet hat. Er wird aber dem Vorstand als Aufsichtsratsmitglied und Gründungsvorsitzender erhalten bleiben.

Der Vorstand gab weiterhin bekannt, dass Chief Executive Officer und Executive Director Abidali Z. Neemuchwala erneut zum Chief Executive Officer und Managing Director ernannt wird. Diese Änderungen treten vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre am 31. Juli 2019 in Kraft.

Azim Premji wandelte eine kleine Firma für gehärtete Speisefette in ein 8,5 Milliarden US-Dollar schweres, global führendes IT-Unternehmen um, während er gleichzeitig die Transformation von Wipro Enterprises Limited in ein global führendes Unternehmen für Verbrauchsgüter des täglichen Bedarfs (Fast Moving Consumer Goods, FMCG), Infrastructure Engineering und Medizinprodukte mit Umsätzen in Höhe von annähernd 2 Milliarden US-Dollar leitete. Er wird sein Amt als Chairman von Wipro Enterprises Limited beibehalten und weiterhin den Vorstand von Wipro-GE Healthcare leiten.

Ashok S. Ganguly, Independent Director und Chairman, Board Governance, Nomination und Compensation Committee, Wipro Limited erklärte: "Wir danken Azim für seinen Weitblick, seine herausragende Führungsrolle sowie seine jahrelange außerordentliche Mitwirkung beim Aufbau von Wipro und der indischen IT-Branche. Sein unerschütterlicher Einsatz für Werte macht ihn zu einem Musterbeispiel dafür, wie Geschäft und Ethik Hand in Hand gehen können und müssen. Seine außergewöhnliche Großzügigkeit macht ihn zu einem der größten Philanthropen unserer Zeit.

Rishad ist aufgrund seines Verständnisses der globalen Technologiebranche, seiner starken strategischen Ausrichtung und vielfältigen Führungserfahrung für die Leitung von Wipro wie geschaffen. Er erfüllt außerdem alle Voraussetzungen, um die Interessen und die grundlegende soziale Zielsetzung des größten Aktionärs von Wipro zu vertreten."

Azim Premji äußerte sich folgendermaßen: "Ich möchte Generationen von ‚Wiproites' und deren Familien für ihren Beitrag zum Aufbau unseres Unternehmen zu dem, was es heute darstellt, danken. Ich bin unseren Kunden, Partnern und anderen Interessenvertretern für das in uns gesetzte Vertrauen dankbar.

Es war ein langer und erfüllter Weg für mich. Ich beabsichtige, in der Zukunft mehr Zeit auf unsere philanthropischen Aktivitäten zu verwenden. Ich setze großes Vertrauen in Rishads Führungsqualität, Wipro in seiner nächsten Wachstumsphase in der Zukunft zu lenken."

Der designierte Chairman Rishad Premji sagte: "Ich bin gerührt und fühle mich geehrt, zur Leitung des Vorstands von Wipro Limited aufgefordert worden zu sein, einem Unternehmen, das über Jahrzehnte unter Beweis gestellt hat, dass Erfolg auf dem Fundament von starken Werten und kompromissloser Integrität aufgebaut werden kann. Dies ist ein Zeugnis für die Gesinnung und das Engagement von Tausenden von ‚Wiproites'.

Ich bin sehr gespannt auf unsere Zukunft und die Gelegenheit, für alle unsere Interessenvertreter in diesen für Wipro und die Technologiebranche transformativen Zeiten Wert zu schaffen. Ich freue mich auf ihr Vertrauen, ihre Mitwirkung und Unterstützung."

