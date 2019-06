Die DZ Bank hat den fairen Wert je Deutsche-Wohnen-Aktie mit Blick auf eine mögliche Mietdeckelung in Berlin von 43,40 auf 36,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die regulatorischen Risiken für den Immobilienkonzern nähmen deutlich zu, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie angesichts der Pläne in der Hauptstadt, die Mieten für fünf Jahre einzufrieren. Es stelle sich zunehmend die Frage, ob die primär ausländischen Aktieninvestoren Wohnimmobilien in Berlin weiterhin als "sicheren Hafen" ansehen werden./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2019 / 11:02 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2019 / 11:08 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A0HN5C6