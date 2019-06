Bonn (ots) - Multivariates Testing, Recommendations, Versandzeitoptimierung usw.: Es gibt eine Vielzahl von Methoden, um Kampagnen im E-Mail-Marketing gezielt zu optimieren. Mit künstlicher Intelligenz geht E-Mail-Marketing noch einen Schritt weiter. Am 26. Juni 2019 um 14 Uhr zeigen die Personalisierungsexperten von epoq im Rahmen eines Webinars, wie KI zur Verbesserung der Ergebnisse im E-Mail-Marketing genutzt werden kann.



epoq stellt dabei zwei Cases vor: Ex Libris, der größte Medien-Online-Shop in der Schweiz, konnte seinen E-Mail-Umsatz um das 10-fache steigern. Planet Sports, Online-Anlaufstelle für Bekleidung und Zubehör für Action-Sport, erhöhte den E-Mail-Traffic um 85,3 Prozent. Die Gemeinsamkeit beider Cases: der Einsatz von KI für die E-Mail-Personalisierung.



In unserem ca. 30-minütigen Webinar sprechen wir über:



- Die zwei E-Mail-Marketing-Strategien von Ex Libris und Planet Sports - Den Umsetzungsprozess beider Strategien - Den Grundbaustein für den Einsatz von KI im E-Mail-Marketing - Weitere Möglichkeiten, die E-Mail-Personalisierung bietet.



Über folgenden Link gelangen Sie zur kostenlosen Webinar-Anmeldung: http://ots.de/iLHPM6



Über die artegic AG



artegic unterstützt Marketer beim Aufbau von kundenzentriertem, digitalen, Best-In-Class-Dialogmarketing. Mit 12 Jahren Erfahrung im Bereich Marketing Engineering umfasst artegics Leistungsportfolio Beratung, IT-Integration und Technologie für Realtime Marketing Automation und Online CRM. Kern von artegics Leistungen ist die vielfach prämierte ELAINE® Realtime CRM Automation Suite für beeindruckendes digitales Cross Channel Dialogmarketing in Echtzeit, die 2015 von der Fachpresse zur besten europäischen Marketing Suite für kundenzentriertes Marketing gekürt wurde. Darüber hinaus ist artegic vom TÜV Rheinland unternehmensweit nach dem internationalen Standard für IT- und Datensicherheit ISO/IEC 27001 zertifiziert.



OTS: artegic AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/61233 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_61233.rss2



Pressekontakt:



artegic AG Zanderstraße 7 53177 Bonn



Herr Sebastian Pieper



Tel: +49(0)228 22 77 97-0 Fax: +49(0)228 22 77 97-900



pr@artegic.de https://www.artegic.com Twitter: http://twitter.com/artegic Facebook: http://facebook.com/artegic