New York (www.aktiencheck.de) - Die Schlagzeilen klingen finster: Der US-amerikanische Purchasing Managers Index (PMI) fällt, die Konjunkturerwartungen schwächeln, so die Experten von Neuberger Berman. In Europa sei die deutsche Arbeitslosenquote erstmals seit zwei Jahren wieder gestiegen und die Industrieproduktion bleibe schwach. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...