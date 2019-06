Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Bekanntgabe der EZB-Entscheidungen sorgte gestern am deutschen Rentenmarkt zwar zwischenzeitlich für einige Bewegungen, so die Analysten von Postbank Research.Diese hätten sich aber schlussendlich nicht als nachhaltig erwiesen. Am Abend hätten 10-jährige Bundesanleihen mit -0,23% einen Basispunkt niedriger rentiert als am Vortag - ein neuerliches Allzeittief. Hingegen hätten die Renditen bei kürzeren Laufzeiten moderat um jeweils 2 Basispunkte auf -0,58% (5 Jahre) beziehungsweise -0,64% (2 Jahre) zugelegt. Am US-Rentenmarkt habe die 10-jährige Treasury-Rendite einen weitgehend impulslosen Handel vor der heutigen Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts nahezu unverändert zu Mittwoch mit 2,12% beendet. (07.06.2019/alc/a/a) ...

