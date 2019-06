Linz (www.anleihencheck.de) - Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, wird so mancher denken, doch die Aufschübe der Europäischen Zentralbank (EZB) sind schon zur Tradition geworden, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Wie von vielen Experten erwartet habe die EZB auf ihrer gestrigen Sitzung aufgrund der Konjunkturrisiken eine mögliche erste Zinsanhebung auf das zweite Halbjahr 2020 verschoben. Die Leitzinsen (0%) und die Strafzinsen für Bankeinlagen (-0,4%) würden unverändert bleiben. Außerdem werde es von September 2019 bis März 2021 jeweils neue günstige zweijährige Kredite (TLTROs) zur Ankurbelung der EU-Wirtschaft geben. Von einer Zinssenkung kein Wort. EUR/USD habe daraufhin den Widerstand 1,1300 erneut getestet. Aussichten: 1,1210 bis 1,1370. (07.06.2019/alc/a/a) ...

