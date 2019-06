Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Mit 81 ausgelieferten Flugzeugen im Monat Mai setze sich die Stärke von Airbus bei den Auslieferungen fort, schrieb Analyst Andrew Humphrey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele erschienen zunehmend gut erreichbar. Zwar sei die Auftragslage nach wie vor schwach, aber die Luftfahrtmesse in Paris könnte für einen Schub sorgen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2019 / 17:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN NL0000235190

AXC0142 2019-06-07/13:16