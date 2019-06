Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die aktualisierten Prognosen der EZB vom Donnerstag wurden als hawkisch angesehen, da die Zentralbank die Zinsen in den nächsten zwölf Monaten offenbar nicht ändern wird, so die Experten von XTB. Dies sei der Hauptgrund gewesen, warum der EUR nach dem EZB-Treffen an Wert habe gewinnen können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...