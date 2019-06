Mit PrivX von SSH.COM erhalten IT- und Entwicklungsteams eine effiziente, sichere Lösung zur Zugriffsverwaltung für kritische Multicloud- und Hybrid-Infrastrukturen

SSH.COM gab heute bekannt, dass seine Gateway-Lösung für die Zugriffsverwaltung, PrivX, jetzt kostenlos in begrenzten Host-Umgebungen verfügbar ist. Mit PrivX können IT- und Softwareteams überall auf der Welt von einer effizienten, skalierbaren und automatisierten Zugriffsverwaltung für Multicloud-Server (AWS, GCP, Azure, OpenStack) und -Anwendungen profitieren.

"Cloudifizierung" hat die Entwicklung und Bereitstellung von Software sowie die IT-Verwaltung revolutioniert. Moderne Methoden für das Software-Deployment setzen voraus, dass eine zuverlässige Zugriffsverwaltung in die Entwicklungszyklen integriert wird, wie es beispielsweise bei den Continuous Integration/Continuous Delivery-Modellen der Fall ist, während sich die Server vor Ort in Virtual Private Cloud- (VPC) und Multicloud-Umgebungen befinden. Zusätzliche Schritte, Engpässe und manuelle Prozesse haben in diesem Konzept, bei dem sich alles um Flexibilität und Automatisierung dreht, schlichtweg keinen Platz.

Sami Ahvenniemi, Chief Customer Officer von SSH.COM, erklärte: "Im Zuge der wachsenden Verbreitung der Cloud konnten wir bei vielen unserer Kunden eine steigende Nachfrage nach folgenden Lösungsmodellen feststellen:

Administrative Tools für eine moderne und effiziente Zugriffsverwaltung

Zero Trust-Lösungen zur Verwaltung des Zugriffs auf kritische Ressourcen innerhalb des Arbeitsbereichs

Automatisierte, skalierbare Alternativen zu firmeninternen Jump-Hosts und VPNs

Zentrale Kontrollen des Zugriffs durch Drittemit Überwachung und Sitzungsaufzeichnung

Der Schwerpunkt liegt jetzt auf dem gesamten Zugriffslebenszyklus der Mitarbeiter, einschließlich Neueinstellungen, aktuell beschäftigten Mitarbeitern und Personalabgängen. So werden Entwickler, Admins und externe Auftragnehmer oft nur kurzzeitig für verschiedene Aufgaben mit unterschiedlichen Zugriffsberechtigungen innerhalb der kritischen IT-Infrastruktur benötigt. Außerdem wollen Unternehmen und Teams häufig mit kleinen IT-Managementtools starten und diese dann nach Bedarf aufstocken, ohne sich durch umfangreiche IT-Projekte zu belasten oder ihre Infrastruktur zu einem wartungsintensiven und komplexen System umzustrukturieren. Mit PrivX erhalten Sie eine Zugriffsverwaltung, die innerhalb weniger Tagen bereitgestellt wird, sich praktisch automatisch aktualisiert, sämtliche Zugriffe überwacht und eine unkomplizierte Benutzererfahrung liefert."

PrivX von SSH.COM bietet bedarfsorientierte, rollenbasierte Kontrollen für Multicloud- und Vor-Ort-Ressourcen in Entwicklungs- und Produktionsumgebungen. Zugriffsberechtigungen sind nicht dauerhaft gültig, sondern basieren auf kurzlebigen Zertifikaten, die innerhalb weniger Minuten nach dem Aufbau der RDP/SSH-Verbindung ungültig werden. PrviX arbeitet ohne Agenten und Anmeldedaten und lässt sich in Tools für das Identity Access Management (IAM), den Directory Service (AD/LDAP) sowie in die Server und Anwendungen in der Cloud integrierten, inklusive automatischer Erkennung von Cloud-Hosts.

SSH.COM stellt PrivX jetzt kostenlos online zur Verfügung. Unternehmen können mit einer kleinen Version von PrivX starten und diese dann ihrem wirtschaftlichen Wachstum gemäß ausbauen.

Ahvenniemi ergänzte: "Cloud- und Hybrid-Umgebungen erfordern technologische Lösungen, die in puncto Geschwindigkeit und Flexibilität denen der vorhandenen Produkte überlegen sind, wenn diese an die Anforderungen der Cloud angepasst werden. Deshalb haben wir PrivX entwickelt."

Weitere Informationen über PrivX:

Besuchen Sie unsere PrivX-Produktseite.

Download des PrivX-Datenblatts.

Eine Beurteilung von PrivX findet sich im Kuppinger Cole's Executive View Report.

Details über PrivX und seine kurzlebige, zertifikatbasierte Authentifizierung finden Sie in unserem White Paper

Über SSH.COM

SSH.COM unterstützt Unternehmen bei Zugriff, Schutz und Kontrolle ihrer digitalen Kernbereiche: kritische Daten, Anwendungen und Services. Wir betreuen 3.000 Kunden überall auf der Welt, darunter 40 Prozent der Fortune 500-Unternehmen, zahlreiche führende internationale Finanzinstitute und wichtige Organisationen in allen vertikalen Märkten. Wir engagieren uns für den Erfolg unserer Kunden im Cloud-Zeitalter mit Lösungen, die einen sicheren, trägheitsfreien und reibungslosen Zugriff ohne die durch Anmeldedaten bedingten Risiken ermöglichen. SSH.COM vertreibt seine Produkte online über Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien sowie über ein globales Netzwerk zertifizierter Partner. Die Aktien des Unternehmens (SSH1V) sind an der NASDAQ Helsinki notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ssh.com.

