Bonn (www.anleihencheck.de) - Der EZB-Rat hat die Leitzinsen auf seiner gestrigen Sitzung unverändert gelassen, so die Analysten von Postbank Research.Jedoch habe er eine zeitliche Ausdehnung seiner Forward Guidance beschlossen. Sei er bislang davon ausgegangen, dass die Leitzinsen bis mindestens Ende 2019 auf dem aktuellen Niveau bleiben würden, so rechne er nun mit unveränderten Leitzinsen bis mindestens zur Jahresmitte 2020. Teilweise gehegte Erwartungen, dass die EZB die Formulierung dahingehend ändern könnte, dass sie von unveränderten oder aber niedrigeren Leitzinsen ausgehe, was ein Signal für eine potenzielle Zinssenkung gewesen wäre, seien damit nicht erfüllt worden. Hinsichtlich möglicher Adjustierungen beim Einlagenzinssatz habe sich der EZB-Rat aber die Türen offen gehalten. So habe Draghi ausgeführt, dass die EZB zum gegenwärtigen Zeitpunkt weiterhin davon ausgehe, dass die positiven Wirkungen eines negativen Einlagesatzes durch mögliche negative Nebenwirkungen infolge der daraus resultierenden Belastungen der Banken nicht unterminiert würden. Der Rat würde dies aber weiterhin beachten und gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen, um diese Nebenwirkungen abzufedern. Dies könnte nach Einschätzung der Analysten von Postbank Research dann auf eine Splittung des Einlagensatzes hinauslaufen. Kurzfristig sei damit aber sicherlich nicht zu rechnen. Festgelegt habe die EZB nunmehr die Konditionen für die TLTRO-III (Targeted Longer-Term Refinancing Operations) mit Laufzeiten von jeweils zwei Jahren, von denen der erste im kommenden September ausgeschrieben werde. Die Basisverzinsung liege beim durchschnittlichen Refisatz über die gesamte Laufzeit des Tenders zuzüglich eines Aufschlags von 0,1 Prozentpunkten. Sofern ein Kreditinstitut bestimmte Kriterien hinsichtlich seiner Kreditvergabe erfülle, könne der Zinssatz gedrückt werden auf den durchschnittlichen Einlagensatz zuzüglich 0,1 Prozentpunkte. Die Konditionengestaltung sei damit etwas ungünstiger als bei den ab jetzt auslaufenden TLTRO-II. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...