DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Verbraucher müssen bei mehreren Supermarktketten erneut weniger für das Stück Butter zahlen. So teilten etwa die Discounter Norma und Aldi Süd am Freitag mit, den Butterpreis für die Eigenmarke von zuletzt 1,49 Euro für 250 Gramm auf 1,39 Euro gesenkt zu haben. Die Rewe-Gruppe, zu der auch der Discounter Penny gehört, kündigte an, "zeitnah mit einer entsprechenden Anpassung" zu reagieren. Der Butterpreis war zuletzt mehrfach gesenkt worden. Besonders niedrig sei aber auch der neue Preis nicht, sagte Handelsexperte Matthias Queck von LZ Retailytics. Er befinde sich im langjährigen Vergleich im Mittelfeld./maa/DP/mis

AXC0161 2019-06-07/14:19